桃園一名男子意外發現妻子外遇，控訴妻子與小王當街搭肩、摸頭及接吻，還一同進入商旅休息3小時，認為配偶權遭到嚴重侵害，依法向2人請求連帶賠償120萬元。桃園地院審結，判2人應連帶賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2020年6月間與妻子登記結婚，未料婚姻關係存續期間，竟發現鍾姓妻子與陳姓男子當街搭肩、摸頭，還於咖啡店內相互依偎、餵食、擁抱及親吻，隨後一起進入商旅休息3小時，認為2人的行為已經明顯逾越一般社交行為，侵害他的配偶權情節重大，依法向2人請求連帶賠償120萬元。

對此，鍾姓女子稱，2021年2月間透過網路遊戲認識陳姓男子，2022年3月後2人未再聯繫，也無任何交往關係，且她認識陳男時，與丈夫的感情已生變，處於分居狀態，認為丈夫稱配偶權遭侵害非事實，且求償金額過高。

陳姓男子也同稱，透過網路遊戲認識鍾姓女子，雙方自2021年12月底開始交往，2022年初分手，交往期間鍾女多次接聽丈夫的電話，都僅向他聲稱對方為前男友，且鍾女的社群帳號上僅有自己的照片或是與女性友人的合照，他無從知悉鍾女的真實婚姻狀態。

桃園地院審理時，法官勘驗錄影截圖，認為2人的確有當街依偎及接吻，也一同進出商旅，認為求償有據，審酌三方社會經濟能力及親權情節等一切情狀，判鍾女及陳男須連帶賠償20萬元為適當。可上訴。