不少人會透過Instagram分享生活大小事，一名女網友表示，最近和一名讀政治大學的男大生曖昧，某次兩人一同外出，她無意間看到對方發了一則IG限時動態，但僅限摯友可以看，她打開IG才發現自己不在對方的摯友名單內，令她非常失望，但網友卻說男生這舉動很正常，「男生就是喜歡妳，才想維持形象。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，近日在交友軟體上認識一名讀政治大學的男生，雙方見面4次，男方會幫她提包包、請吃飯，她覺得對方好相處、個性溫和，非常有好感。

原PO表示，上次兩人一起出遊，她瞥到男方發了一則IG限時動態，僅限摯友能看，她打開IG發現限時動態列表沒有顯示，意即自己不在對方的摯友名單裡，她心碎地說「曖昧對象IG摯友裡沒有我，我真的好在意。」

疑問上線，網友皆認為男生的做法很正常，「很正常啊！如果他真的很喜歡妳，幹嘛放妳進摯友？很多人摯友都是在說自己心情不好的事，他要維持形象怎麼可能放妳進去」、「我之前跟我男友曖昧時，也沒有把他放進摯友裡，因為我一直發動態說他有多帥，不敢給他看，很害羞」、「他會發摯友，100%在講妳的事」。