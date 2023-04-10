每個人面對感情的態度不同，有些人希望即便戀愛也要有個人空間，但也有人喜歡和另一半天天膩在一起，知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座容易因為寂寞而出軌，面對伴侶經常搞失蹤，或是不願意花時間經營感情，他們就會轉而向外發展。

▍天秤座

天秤座是天生的「外交家」，無法忍受被人冷落，如果另一半經常在身邊就還好，天秤座可以當作是為愛犧牲，但若是對方不珍惜自己，動不動就搞失蹤，內心空虛的天秤座就容易變得不安份，對外尋找懂得欣賞自己的對象。

▍射手座

射手座聰明樂觀、有朝氣，因此人緣極佳，也很沉迷於外面的花花世界，難以忍受一個人的獨處時光，不過另一半若是用愛的名義獨佔了射手座，卻又經常冷落他，日子過得無聊的射手座就會對外參加各種聚會，結識其他異性，早晚甩了另一半。

▍牡羊座

牡羊座個性急躁，不喜歡枯等，也很會為自己找事情做，如果另一半經常搞失蹤，不甘寂寞的牡羊座十有八九會出門找樂子，若是遇到志趣相投的異性，就很容易沉溺其中，這段感情就更加岌岌可危了。