當土木工程遇上藝術創作，會擦出什麼樣的火花呢？義守大學「工學院」土木工程學系開設「永續工程壁畫工作坊」，將土木建設之永續理念與藝術結合，邀請藝術家許殷豪帶領土木系11位學生彩繪校園牆壁，以視覺語言來傳遞工程永續的概念，在創作的壁畫中，還巧妙的將高雄市眾多知名地標與城市生態特色融合在畫作中。

許殷豪與土木系共同開設「永工程壁畫工作坊」，參與的學生從沒學過繪畫，他們花了近2個月的時間，從課程指導紮根，接著一筆一畫勾勒出線條之美，師生巧妙的將永續議題與高雄在地景點與特色融入創作，像流行音樂中心、港埠大樓、大港橋、輕軌、木棉花以及五色鳥等，以及輕軌都成為牆上的主角。擅長將在地特色與畫作結合的許殷豪指出，此次創作他特別畫了一位女性的土木工程師，微捲的髮型象徵的是高雄為海洋首都的形象，藉這樣的鏈結，更能讓年輕世代從創作過程中，認識自己腳下的土地。

土木系學生在壁畫師許殷豪的帶領下，化身小畫家創作，義大學子畫畫初體驗，感到非常新鮮與難忘(照片/義守大學提供)。

參與的土木系學生白淮澧表示，第一次在牆上下筆時，手會不自覺的發抖，後來不斷的練習下筆畫畫的力道後愈畫愈順手，感謝學校安排工作坊，讓自身專業可與藝術結合，而且還能在學校的牆上留下自己畫作，這是一個永生難忘的經驗。看見師生們的嘔心瀝血之作成為裝飾校園的一角，義守大學校長陳振遠非常開心，他表示義守大學從2018年推動「跨域創新、競逐全球」的教育理念，就是希望培育出多樣化的人才，此次土木系的學生將專業融合在藝術的世界中，這就是跨域學習所激盪的火花，陳振遠笑著跟創作的同學們說，未來成家立業後，歡迎帶著孩子回到母校看自己的創作。

高雄在地景點與海洋特色注入於義守大學工學院走廊，以視覺語言來傳遞工程永續的概念(照片/義守大學提供)。

土木系主任翁誌煌表示，土木工程不能只會建造房子，而是要先從認同土地與自然生態共存作為開始，才能建造具有人味的作品，並達到永續目的。義守大學土木系走出一條兼具理性與感性的路，過去為了響應零碳經濟，土木系師生團隊與所屬集團事業體合作，將煉鋼過程產生的爐渣廢棄物再利用，應用於海綿道路舖設上，儲水、降溫又能呼吸，又同時達到循環經濟效果，義大醫院前的道路，就是土木系的實際成果之一。不只土木系重視永續議題，義守大學整座校園積極營造綠色永續校園，更榮獲2023年「第15屆TCSA臺灣企業永續獎－大學永續報告銀獎」獎項肯定，將永續的概念深植學子的心。