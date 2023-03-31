臺灣在過去幾年憑藉著產業蓬勃發展與人才輩出的優勢，為全球高科技產業供應鏈注入源源不絕的活力，但隨著人工智慧與新興科技的發展，如何善用新科技，培育未來全方位人才，成為當前最重要的課題。為強化數位技能培育，打造人才未來競爭力，義守大學與鴻越資訊科技股份有限公司簽屬產學合作備忘錄（MOU），透過教育的力量，攜手培育新世代數位資訊技術菁英。

鴻越資訊為深耕高雄20多年在地ERP軟體研發公司，從代理商走到開發商，更榮獲高雄市績優中小企業，成為高雄軟體科技園區第一批進駐者。此次特別選擇擁有「全方位綜合型大學」優勢的義守大學合作，再加上其所屬集團提供多元資源扮演強力後盾，以及高雄市在科技產業上的崛起，共同為培育科技菁英而努力。鴻越資訊捐贈65套ERP軟體，提供相關教學教材資源，並支援專業顧問業師群協助授課，提升學生ERP系統（企業資源規劃）知識，讓學生有更好的就業優勢，也與企業共同培育優秀人才。

義守大學與鴻越資訊科技股份有限公司簽屬產學合作備忘錄（MOU），透過教育的力量培育新世代數位資訊技術人才。(照片/義守大學提供)

鴻越資訊總經理黃奕杰表示，很榮幸有這樣的機會與學界合作，ERP系統為當前眾多企業及團體使用的系統，主要可提供更好的報表以及資料分析功能，可以更加有效的管理組織內部資源以提升效率，因此透過產學的挹注導入ERP系統，共同培育學生成為數位轉型之人才，在日後畢業進入職場能夠更具有競爭優勢，並且帶動企業完成數位轉型。

義守大學擁有全方位領域學術單位，提供多元的跨域學習管道，不論在教學資源上或是產學合作，都為學子打造未來職場的即戰力。(照片/義守大學提供)

義守大學副校長李樑堅表示，建構一個完善的ERP系統，可以成就一個好的企業經營管控，讓整體企業經營邁向更好的發展，接下來義守大學將與鴻越資訊密切合作，培育學子專業能力，增加未來職場就業力。同時，義守大學工業管理學系相關ERP課程規劃，其核心課程如生產管理、品質管理、作業研究等，讓學生學到組織實務運作完整的知識體系。義守大學為全方位領域學術單位，提供學子多元的跨域學習管道，不論在教學資源上或是與產業鏈結的產學合作，學校扮演幕後推手給予學生空間發揮創作創意、奠定實力，從課程與環境著手，希望讓學生在校園就能『開心創夢、勇敢追夢』，成就未來職場的即戰力。