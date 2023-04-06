財政部也提出登記入帳的四好處和三步驟，其中好處包括1.全天候：10月31日前24小時想登記就登記；2.免出門：免排隊超方便，在家3分鐘搞定；3.好安全：資料嚴密保護，資安無虞請放心；4.快速領：4月11日起當天登記當天入帳。

登記三步驟則是1.「https://6000.gov.tw」官網點選「登記入帳」；2.輸入本人／代領人身分證字號及金融機構帳號、發放對象健保卡號；3.確認資料無誤後點選「確認送出」。

6000元當天就能進戶頭 登記入帳2.0版4／11上線
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