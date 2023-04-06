財政部指出，登記入帳2.0於11日上線，為了讓登記入帳更快入帳、方便更多人，4月11日起，只要完成登記，經系統檢核帳號資料無誤，當天18時前登記，當天入帳；當天18時後登記，隔天入帳。但財政部也提醒，入帳時間都是「營業日」，如遇例假日，入帳就會順延至次一營業日。