財政部也提出登記入帳的四好處和三步驟，其中好處包括1.全天候：10月31日前24小時想登記就登記；2.免出門：免排隊超方便，在家3分鐘搞定；3.好安全：資料嚴密保護，資安無虞請放心；4.快速領：4月11日起當天登記當天入帳。
登記三步驟則是1.「https://6000.gov.tw」官網點選「登記入帳」；2.輸入本人／代領人身分證字號及金融機構帳號、發放對象健保卡號；3.確認資料無誤後點選「確認送出」。
財政部指出，登記入帳2.0於11日上線，為了讓登記入帳更快入帳、方便更多人，4月11日起，只要完成登記，經系統檢核帳號資料無誤，當天18時前登記，當天入帳；當天18時後登記，隔天入帳。但財政部也提醒，入帳時間都是「營業日」，如遇例假日，入帳就會順延至次一營業日。
財政部也提出登記入帳的四好處和三步驟，其中好處包括1.全天候：10月31日前24小時想登記就登記；2.免出門：免排隊超方便，在家3分鐘搞定；3.好安全：資料嚴密保護，資安無虞請放心；4.快速領：4月11日起當天登記當天入帳。
登記三步驟則是1.「https://6000.gov.tw」官網點選「登記入帳」；2.輸入本人／代領人身分證字號及金融機構帳號、發放對象健保卡號；3.確認資料無誤後點選「確認送出」。
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