東元指出，三大事業群中，「機電系統暨自動化事業群」及「智慧能源事業群」均為成長。
其中高壓馬達及歐洲Motovario出貨成長，為機電系統事業群營收成長的主要動力；離岸風電、網路數據中心及儲能等工程營收持續攀高，智慧能源事業群營收與去年同期近倍數成長。
不過智慧生活事業群則呈衰退，主要因為去年同期「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入致使比較基期較高。
東元電機（1504）3月合併營收為新台幣55.87億元、年增7.94％；第一季營收147.12億、年增6.02％，雙雙創13年來同期新高。
東元指出，三大事業群中，「機電系統暨自動化事業群」及「智慧能源事業群」均為成長。
其中高壓馬達及歐洲Motovario出貨成長，為機電系統事業群營收成長的主要動力；離岸風電、網路數據中心及儲能等工程營收持續攀高，智慧能源事業群營收與去年同期近倍數成長。
不過智慧生活事業群則呈衰退，主要因為去年同期「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入致使比較基期較高。
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