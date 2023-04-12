東元指出，三大事業群中，「機電系統暨自動化事業群」及「智慧能源事業群」均為成長。

其中高壓馬達及歐洲Motovario出貨成長，為機電系統事業群營收成長的主要動力；離岸風電、網路數據中心及儲能等工程營收持續攀高，智慧能源事業群營收與去年同期近倍數成長。

不過智慧生活事業群則呈衰退，主要因為去年同期「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入致使比較基期較高。