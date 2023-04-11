元山長期與歐洲高階一線車廠維持穩定合作關係，因車用訂單掌握度高，能見度直達2025年，也推升業績持續成長，惟自去年起受限於車用IC供貨不穩，影響實際出貨表現，致去年EPS2.8元呈年減，跑輸前年的2.86元，僅拿下歷史次高。

為解決IC問題，元山自2022年第四季開始積極尋求與布局長期穩定供貨策略，元山指出，3月營收受惠於IC正式到庫，推動生產出貨動能，連帶月營收也重返成長，經結算三月營收為3.68億元呈月增36.9％、年增0.24％，並一舉寫下歷史第三高，至於首季營收8.51億元，表現雖不若去年同期的9.4億元，但也已恢復季增的走勢。

元山指出，第二季起即將進入傳統家電事業出貨旺季，加上IC料件供應趨於穩定，對今年營運仍維持審慎樂觀態度。

著眼於全球淨零排放政策為不可逆的趨勢，元山表示，未來將與歐美及陸系車廠客戶朝持續開發新能源車市場布局，並從海洋資源回收材料方面著手，同步與客戶進行未來產品設計方向。

另在廠房碳排規劃方面，元山指出，旗下高雄廠已於去年7月完成碳排查，今年將持續執行台南官田廠生活科技系統碳排查及整體碳排KPI規劃，另仁武產業園區也會持續如預訂時程進行，將於2025年落成啟用，元山強調，新廠將規劃為營運總部、研發中心，並以智慧智能產線興建車用及高階散熱風扇製造中心，屆時台灣產能規模將上看120萬至150萬台，對未來成長動能將有直接挹注。