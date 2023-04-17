受到疫情、通膨等社會變化影響，植物人照護經費募款困難，物資和發票捐贈都面臨嚴重銳減現象，永慶房產集團加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產) 台南區經管會號召台南區所有的加盟店捐贈50萬，為創世基金會台南分會送暖！於4/15在台南市小北新成功夜市舉行「大手拉小手」公益園遊會，邀請南部民眾一起參加活動，共度歡樂公益時光，將滿滿的愛與關懷給予植物人家庭。

創世基金會台南分會秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的關懷心態，提供專業照護服務，給予植物人家屬精神支持和照護知識，以舒緩家庭照顧負擔，為了募集植物人的安養經費，邀請永慶房產集團台南區經管會等多家企業贊助，4/15「大手拉小手」公益園遊會全程採取義賣方式進行，園遊會攤位收入將全數捐助創世基金會，幫助植物人家庭減輕經濟壓力。

永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會贊助創世舉辦「大手拉小手公益園遊會」，當日園遊會人潮絡繹不絕，與民眾一起共度歡樂公益時光，為植物人家庭送暖。(圖/永慶房產集團提供)

「大手拉小手公益園遊會」當天有100個攤位，園遊會人潮絡繹不絕，不僅商家們熱情贊助攤位，民眾有吃有玩，另外，歌手張秀卿、方順吉及麥當勞【麥麥樂天團】兒童表演團隊帶來精彩歌舞演出，炒熱現場氣氛，讓一起參與的群眾嗨到最高點，永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會出動超過百位夥伴擔任活動志工，協助家屬與民眾在現場認購園遊券，為了支持創世基金會，更加碼準備了iphone14、55吋液晶電視等10樣精美好禮，讓參與民眾能抽到大獎帶回家。

永慶不動產暨永義房屋台南區經管會會長呂啟綸表示:「永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會支持創世基金會已邁入第10年，號召台南區所有加盟店一同贊助創世基金會「大手拉小手」公益園遊會，同仁們熱心宣傳活動，不但在店門口張貼活動海報，也在自己的社群分享活動消息，讓更多民眾知道。活動當日我們也出動大量人力協助創世基金會擔任活動志工，幫忙兌換園遊券、動線引導等工作，期望藉由這場活動，能喚起民眾對植物人的關懷，讓愛心不停歇，一起加入公益活動的行列。」

永慶房產集團長期發揮企業力量投身公益活動，並號召旗下加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產) 全體夥伴響應永慶慈善基金會的「愛圓滿接力」計畫，無論是捐款、捐物資、公益路跑及園遊會等等都可以看到永慶服務的足跡，鼓勵民眾一起投入公益，將正向力量擴散至各角落，漸漸成長茁壯成美好又溫馨的社會。