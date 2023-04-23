美女主播劉方慈今日（23）曬出她在岸內糖廠影視一系列的美照，稱讚到「太好拍了！」黃偉哲則暖心回應：「台南太陽很大，拍照防曬要記得多擦點」，並推薦了他台南最愛的冠軍果醬，讓劉方慈驚呼到：「台南不止食物是甜的，連空氣也是甜的！」

劉方慈展開接連三天的台南輕旅行，繼昨日走訪了葉石濤文學紀念館；四草綠色隧道以及台南國華街，感受台南專屬的漫遊生活後。今日她走訪溪北，除了追尋後壁菁寮無米樂的長短樹公園外。也來到由百年製糖工廠遺址改建而成的岸內糖廠影視基地，這座復刻日治時期台北榮町街景的影視基地是全台首座歷史時代場景，讓劉方慈忍不住狂拍照，在粉絲專頁與粉絲分享。

黃偉哲則貼心提醒她要記得塗抹防曬，也特別推薦了之前榮獲世界冠軍的甜玉軒，讓劉方慈一定要品嚐台南的甜蜜。(翻攝自劉方慈IG)

黃偉哲則貼心提醒她要記得塗抹防曬，也特別推薦了之前榮獲世界冠軍的甜玉軒，讓劉方慈一定要品嚐台南的甜蜜。劉方慈也如約探訪新營的辻間創生聚落，她更在ig上傳製作果醬的限時動態直呼：「台南不止食物是甜的，連空氣也是甜的。」