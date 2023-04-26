即使房市在升息、政策打炒房下急凍，不過卻難以撼動短期房價，甚至不少區域衝上歷史新高，591指出，在一片冷風中，不少都會核心的蛋黃區房價雖然漲幅收歛、漲勢不再，不過外圍蛋白區在資金外溢、比價效應下，房價仍逆勢創高。

調查指出，包括台中太平、新竹市北區、新竹湖口、高雄大寮、鳳山等地，房價年漲幅均逾1成，此外，北市大同、新北蘆洲、台中烏日、高雄楠梓等地，也都有將近1成的年漲幅。這些房價逆勢上漲的區域除了雙北市以外，過去多為房價1字頭、2字頭低價區，如今已有不少區域站穩2字頭、挑戰3字頭。

以房價漲勢最兇猛的台中市東區來說，去年第一季房價僅每坪22.6萬元，今年已漲至每坪30.8萬元，台中東區隨著近年建設利多加上三井LALAPORT於今年初正式開幕，帶來人潮與就業機會，新成屋「台中新站」單價直逼5字頭，連帶拉抬東區房價，東區房價外溢也帶動鄰近太平房價一年上漲19％。

受到竹北及新竹市東區房價上漲帶動的新竹縣香山，在公道三路開通下，縮短與竹科、市區交通的便利性，房價揮別1字頭，年漲幅達26％，鄰近的新竹市北區也在高價位區段金雅重劃區帶動下，房價上漲17％，不少小資族轉往南寮漁港周邊2字頭區域購屋。