行政執行署台南分署法拍存在冷錢包中的3萬1355顆泰達幣。（洪榮志攝）

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託，2日上午拍賣偵查中拍賣的3萬1355顆泰達幣，起標價90萬元，最後由來自高雄市的吳先生以99萬3000元拍定，相當於1顆泰達幣拍得新台幣31.67元，雖較今天的泰達幣市場行情30.79元稍高，但吳先生仍認為「還好」。

今天台南分署首度法拍虛擬貨幣泰達幣時，吸引來自台南、高雄及台中等地的民眾搶標。經4組人馬踴躍競爭喊價，共出價12次才拍定，現場氣氛十分激烈。最後來自高雄的吳先生以99萬3000元得標，折合1顆泰達幣大約新台幣31.67元。

吳先生認為，雖然得標價比今天的行情超出大約2萬多元，但是相較於使用此一金額，投資購買比特幣、以太幣等市值金額較高的虛擬貨幣，應該還算好，這個價差他可以承受。對於拍得的這批泰達幣，他會存進自己帶來的冷錢包。

吳先生還說，這是他第一次法拍購買泰達幣，因為有在投資虛擬貨幣，雖然拍得價格比今天的市場行情稍高，但購入後純粹是自用，因此賺不賺錢是另一回事，計畫將以定投的方式，用來轉投資比特幣、乙太幣等虛擬貨幣

台南分署指出，此案是台南地檢署民生專組檢察官偵辦林姓被告所屬詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，查扣該集團不法所得的虛擬貨幣「泰達幣」3萬1355顆，並囑託台南分署進行偵查中變價拍賣。

據了解，泰達弊是一種資產支持的加密穩定幣，2014年由隸屬香港iFinex公司的泰達股份有限公司。泰達幣被歸屬為穩定幣，因為它最初設計的價值為1美元。泰達公司聲稱，每發行1美元的泰達幣，他們會相對保留1美元的資產儲備。但因該公司未能提供充分的審計報告證明做到所承諾的儲備，已被監管機構罰款。截至2022年7月，泰達公司已在10個協議和區塊鏈上鑄造了泰達幣。