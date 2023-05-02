法務部行政執行署2日舉辦全國123聯合拍賣，因適逢母親節前夕，民眾競標踴躍熱烈，尤其是能拿來當作母親節禮物的精品珠寶首飾，買氣更是驚人，總拍定金額高達新台幣7587萬6789元。

其中，不動產拍定金額總計7180萬8708元，拍定金額最高者，為台南分署拍賣臺南市永康區南工街10筆建物及其基地，本次為第2次拍賣，總拍定金額高達2112萬3000元。

其次為士林分署拍賣位於石牌捷運站附近樓中樓2房1廳1衛1廚房且配附1個機械停車位的電梯華廈小套房，最終以1440萬元拍定。另彰化分署拍賣南投縣竹山鎮鹿山路工業區廠房及其基地，本次為第3次拍賣，總拍定金額1126萬元。

動產拍定金額總計406萬8081元，其中金額最高且最吸睛的，為台南分署受台南地檢署囑託拍賣3萬1355顆泰達幣，最終以99萬3000元拍定。另花蓮分署拍賣由蘇花改車牌辨識系統（簡稱「蘇花鷹眼」）查獲的白色賓士轎車，順利以98萬元拍定。