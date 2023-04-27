南北薪資水平落差很大，一名女網友表示，看到台南娃娃機店徵正職店員，早班薪資是35K起、晚班則是42K起，上班時間分別為早上10點至晚上6點、下午3點至晚上11點，她很心動問「在台南是不是很高薪啊？」貼文讓網友驚呼「薪水真的很高」，當中一名碩士生說，在台北工作薪資也是42K，讓他傻眼，但也有人說高薪歸高薪，娃娃機店員的工作不是長久之計。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在網路看到夾娃娃機店的徵才廣告，早班正職薪資35K起，工作時間是早上10點至晚上6點；晚班正職是42K起，工作時間是下午3點至晚上11點。

原PO看到晚班正職42K起，認為以台南來說算很高薪，且娃娃機店員也不需特殊專長，加上工時僅8小時也不長，讓她非常心動。

貼文曝光，網友也驚奇，「我碩士畢業在台北找工作，老闆也開42K給我」、「除了南科以外，在市區真的算高薪了」、「很高啊！這鬼地方一堆2、3萬」、「這薪水可以看房了吧」、「扣掉南科部分工程師、軍公教、家族企業，根本就是頂天薪資」、「餐餐可以加蛋了」。

但也有人搖頭，認為娃娃機店員無法做一輩子，「高呀！但這工作可以做5年或10年嗎？」、「42K在台南很低，只是對沒專業的人來說很高而已」。