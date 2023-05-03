勞動部勞動力發展署今(3)日指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」列入方案的「專案職缺」並非僅限於觀光旅宿業，其範圍為與產業中央目的事業主管機關經過會商，針對疫後嚴重缺工影響產業營運之業別及職務，並依缺工產業特性設定合理薪資條件，不僅引導業者改善勞動條件，同時有助勞工提升受僱薪資。

勞發署指出，部分產業之缺工是因逢疫情期間人力流失，疫後遇有大量人力需求，又短期內暫無法大幅提升薪資以為因應，「疫後改善缺工擴大就業方案」結合跨部會資源，分別從勞工端及雇主端同步協助，以積極協助改善產業缺工問題。

勞工端部分，針對符合一定薪資要求的「專案職缺」，勞動部將提供勞工就業獎勵，鼓勵勞工投入缺工行業；雇主端部分，則由產業中央目的事業主管機關配合專案推動，同步提出產業輔導措施，協助提升事業單位人力資源運用，並引導事業單位優化薪資及職場環境，以提高勞工受僱意願。

勞發署表示，本方案為期試辦1年，其中就業獎勵為階段性紓緩產業缺工問題的措施，期間亦將同步檢視成效調整作法，在試辦過程中建立產業缺工跨部會合作機制，長期則由中央目的事業主管機關協助輔導產業轉型，提高人力資源運用及勞動薪資環境，以改善國內缺工問題。