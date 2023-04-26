台南市政府與府城防癌抗癌健康協會將於5月13日在安平國中舉辦「112年度百善孝為先活動-弘揚孝道三部曲享天倫樂」活動，今天在安平區公所召開記者會時，市長黃偉哲特別出席向在場多位長者致意，並親自為高齡105歲的人瑞郭簡彩鳳阿嬤等多位長輩沐足及奉茶，場面溫馨感人。

黃偉哲表示，父母辛辛苦苦將小孩拉拔長大，子女們盡孝是天經地義的事情。5月份許多單位都會辦理慶祝母親節活動，但為人子女行孝並非特定節日才進行，對父母的孝心要從每天日常生活中開始做起，為人晚輩更要時常將「孝親」這件事情放在心上，時常反思可以再多為父母多做些什麼事，人人行善行孝，才能讓社會變得更加和諧。

社會局指出，防癌抗癌健康協會從2015年9月成立迄今，致力推動全民防癌抗癌觀念。該會自2017年首次辦理百善孝為先活動深獲好評，今年於母親節前再度舉辦此項格外有意義；在活動中，透過親人間相互沐足、奉茶及按摩等溫馨舉動，傳達報答養育恩情之心，讓5月母親節更顯溫馨。

社會局還說，弘揚孝道三部曲活動，分為「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」，參加人數設定150組，希望藉此弘揚孝道精神，增進家人情感交流，也為社會注入正面溫馨的力量。