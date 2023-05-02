桃園市優良護理人員2日舉辦表揚活動，副市長王明鉅表揚120名優良護理人員，感謝他們在臨床、社區、研究各領域的辛苦付出和貢獻，除向偉大的南丁格爾致敬，並對他們無怨無悔的奉獻表達敬意。

獲獎人員中，林口長庚醫院護理師李秀蘭協助偏鄉醫療服務，在復興華陵醫療站，培訓並規畫安排護理師支援當地門診醫療服務。她說，自己約3年前接下這個業務，華陵醫療站有1醫師、1護理師駐診，為服務偏鄉民眾，需要遴選有急重症照顧經驗的人員。她也提到，在偏鄉較多為意外事件，也需要協助防疫資訊、健康保健等。除了駐診人員，也會有骨科、婦產科、兒科、神經內科、復健科、內科系醫師輪流看診。

李秀蘭提到，被派到華陵醫療站的護理師，可能會離家較遠而感到不安，協助他們排休、調劑身心，也是重要的一環。

此外桃園醫院資深護理長羅玉琴身兼防疫先鋒，因應2022年6月疫情再度蔓延，確診孕產婦增多，配合醫院政策，協助將婦產科部分病房改為專責區，並參與接生團隊，穿著全套防護衣進行生產，並帶領婦產科護理並肩作戰。

聖保祿醫院護理部外科病房護理長蕭晴恩，積極參與各項急重症護理學術及新生兒研討會研究發表，更將所提研究發表應用於臨床照護，致力於提升產後母嬰親善照護品質，以鼓勵的方式致力提升護理人員之臨床照護專業及信心，積極貢獻所學、把握每一個可盡力回饋臨床機會，同時對於提升照顧品質與護理專業興革創新有具體貢獻，足為其他護理人員之學習標竿。

桃園市政府衛生局所屬衛生所共有6位護理人員致力公共衛生服務30餘載，守護市民健康，也獲得表揚。