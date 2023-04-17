健康是送給媽媽最棒的禮物！迎接溫馨五月，太魯閣晶英酒店以在地當令盛產的「桑葚」為主角，運用其抗氧化以及富含花青素的特性，搭配初夏時令芒果，打造兩款酸甜美味的母親節蛋糕，「桑葚莓好」蛋糕每個1,280元，「金芒盛夏」蛋糕每個1,180元，即日起開放預訂，4月27日至5月11日可於飯店大廳賣店「福利社」或捷絲旅花蓮中正館領取，亦可選擇冷凍宅配服務。此外，酒店頂樓池畔酒吧同步推出以新鮮桑葚果汁搭配琴酒與紅酒特調而成的「紅唇媽媽」雞尾酒，沐蘭Spa芳療後的甜點則是以法是甜品可麗露佐新鮮桑葚果醬，讓媽媽的山水假期充滿著美麗元素。

好山好水的花蓮擁有肥沃土壤、優良水質等絕佳的環境條件，太魯閣晶英酒店選用花蓮當地、當季盛產的「有機桑葚」，除含有花青素與白藜蘆醇等二種優秀的抗氧化成分外，更提供了豐富的β-胡蘿蔔素以及維生素A。用料講究營養的同時，「桑葚莓好」蛋糕的外型也融入山水造景的巧思，以「白巧克力珍珠」呈現海的概念，「芝麻柚子原石」與「抹茶蛋糕」則展現出山林的樣貌，內餡由桑葚庫利、香草白巧香堤、桑葚莓果慕斯、與香草杏仁蛋糕層層堆疊，吃得到果粒的微酸，是適合全家大小品嘗的爽口滋味。

「金芒盛夏」則是富有夏日風情的甜點，透過繽紛的色澤與香氣，熱情展現這個季節獨有的活力。台灣素有「水果王國的美譽」，廚藝團隊嚴選當令盛產的愛文芒果，搭配同樣附有熱帶風情的百香果與鳳梨製成新鮮果泥，自下而上分別還有香草沙布蕾塔皮﹑杏仁餡﹑琴酒芒果奶餡與脆梅庫利等多元層次。考量女性喜愛的清爽口感，特地選用台南蜜餞老店的脆梅製成酸香內餡，平衡水果甜味的同時也豐富了入口的層次感。

5月1日至14日在太魯閣晶英酒店頂樓池畔酒吧供應的「紅唇媽媽」是以琴通寧為發想，加入新鮮桑葚果汁將原本的檸檬酸香中和，並取代了原版的微苦滋味，最後再搭配果香奔放的紅酒調製，佐上新鮮桑葚一起品嘗飲用，是款酸甜適中、青春清新的調飲。

晶華國際酒店集團自創的芳療品牌，每間芳療室皆有大片玻璃窗，面對峽谷與溪水，體驗療程之餘還可一覽山水之美。飯店特別推薦「旅人最愛，紓解時差按摩」給平時忙著照顧家庭或事業的媽媽，療程內容是以天然植物萃取的按摩精油搭配掌壓、揉按等技法進行，除了能舒緩因神經緊繃而產生的不適感，精油亦能讓媽媽保有緊實彈潤的水嫩肌膚。療程結束後還能在溫暖浴池眺望峽谷景致，沉浸在群山環繞的愜意氛圍中，並享用特製的桑葚果醬可麗露。

「旅人最愛，紓解時差按摩」，療程優惠價3,680元，總療程時間為105分鐘，實際按摩進行60分鐘，另提供45分鐘時間更衣、沐浴、泡澡及享用茶點。