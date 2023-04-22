綜藝天后小S(徐熙娣)以犀利幽默的談話風格主持，創造不少節目效果，深受觀眾喜愛。小S也相當喜歡分享家中三位女兒的趣事，近日她在節目上透露，二女兒相當在意她是否會出席學校活動，時常詢問：「媽媽妳今天有去嗎？」因此到了畢業典禮當天，小S直接在台下大吼：「媽媽有來喔」，令許多家長驚訝不已。

小S日前在節目《小姐不熙娣》中提到，二女兒Lily很在意媽媽對學校活動的出席率，經常回到家中問小S：「媽媽妳今天有去嗎？」，為了讓女兒感受到自己的關心，小S出席Lily的畢業典禮時，坐在後排的她特地在女兒上台之際大吼：「Lily，媽媽有來喔！」聽到這句話的Lily在台上一臉尷尬，反而是其他的家長聽到開始竊竊私語：「我們是不是也該這樣啊？」在場來賓聽到全笑翻。

事實上，女星小S（徐熙娣）曾和姐姐大S（徐熙媛）組女團「S.O.S」出道，後來小S主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的主持風格獲金鐘獎主持人獎肯定，而除了事業順利外，家庭生活也很美滿，與許雅鈞（Mike）結婚後育有三個寶貝女兒許曦文(Elly)、許韶恩(Lily)、許曦恩(許老三)。

其中，二女兒許韶恩近期也隨著媽媽與姊姊的腳步，逐漸踏入演藝圈，外型亮眼的她更受到各大品牌及雜誌的青睞，近期除了登上《BEAUTY》及《VOGUE》等兩本雜誌封面，她也開始吸引各大精品爭相合作，演藝之路前途無量。