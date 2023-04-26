最終在法師的帶領下擲了4次筊，才完成儀式。（吳建輝攝）

其中 27歲的張姓女員工回憶，她說她當天凌晨4點上班，工作地點就在4樓生產線，當時跟同事一起躲入冷凍櫃，但濃煙不斷湧入。（員生醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰基院長陳穆寬親自為顏姓傷患進行鼻內視鏡檢查。（彰基醫院提供／吳建輝彰化傳真）

今下午聯華大火死者謝姓員工的哥哥、妹婿回到現場招魂，謝男哥哥在現場淚喊「媽媽在等，可以下班了」，場面哀戚，最終在法師的帶領下擲了4次筊，才完成儀式；除了部分死者家屬到場招魂外，生還受傷的員工也不斷傳來好消息，有員工清醒回想當時場景仍心有餘悸。

員榮醫療體系員生醫院收治3名患者，其中張姓及外籍移工黃氏姓2人，昨接受高壓氧治療後情況穩定，另外魏姓員工到院時 OHCA，經搶救後救回一命，不過仍未脫離險境，目前3人都因吸入性嗆傷及一氧化碳中毒，仍在加護病房救治，幸運的是目前意識都清醒。

其中 27歲的張姓女員工回憶，她說她當天凌晨4點上班，工作地點就在4樓生產線，當時跟同事一起躲入冷凍櫃，但濃煙不斷湧入，最後大家決定逃生，不過過程中不幸走散，她還跌倒，快要昏厥時想到家人，才奮力逃命。

張女說，最後她在濃煙中看到消防隊員的頭燈，宛如看見生命曙光，強忍著痛苦連爬帶滾，衝到樓梯處找到消防人員，才因此幸運獲救，強調當時情況真的很危機，現在想到不幸罹難的同事，還是很難過。

彰化縣長王惠美，在聯華食品發生火災後，也探訪3間醫院的鄉親，包括在員生、部彰及彰基，目前這位7位鄉親的狀況都還算穩定;至於後續公安部分縣府責無旁貸，會將其釐清給鄉親交代，目前將優先協助家屬來做相關的慰問處置。