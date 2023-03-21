2023嘉義縣親子藝術節，將於4月1日至5日、4月8至9日，在嘉義縣表演藝術中心舉行。（邱顯誠攝）

2023嘉義親子藝術節，將於4月1日至5日、4月8至9日，在嘉義縣表演藝術中心舉行，結合數位科技藝術，配合音樂、劇團、偶戲以及親子工作坊等節目，陪伴小朋友歡度兒童節，縣長翁章梁表示，歡迎全家大小利用清明連續假期來參加親子藝術節，好好放鬆放電。

翁章梁說，活動安排在清明連續假期登場，展演時間非常長，家長若不知道假期該帶小朋友去哪玩，親子藝術節是很好的選擇，提供嶄新的藝術體驗，除了欣賞表演，現場還有豐富的市集，大人小孩能盡情在園區內玩耍放電。

縣文化觀光局長徐佩鈴表示，有邀請全台各地優秀的兒童劇團與表演工作者，包含廣受歡迎的「如果兒童劇團」、「momo家族親子唱跳」、「禾作社劇團」環境劇場和街頭藝人表演秀，並導入數位科技藝術，透過180度螢幕投影，安排數位科技互動劇場「移動故事屋」、親子古典歌劇「謎思星球劇團」等，讓親子享受沈浸式的體驗。

文觀局補充說，藝術節共有62場演出、22場工作坊、2檔展覽及4天的親子市集，有各式的親子工作坊以及主題展覽；另在朴子的梅嶺美術館也有「胡達華×賴銘傳」的童趣藝術展覽，詳情可洽嘉義縣表演藝術中心官網或臉書上查詢。