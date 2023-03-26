郭姓雙胞胎兄弟和妹妹率先完成全家福彩繪創作，社會處長陳欣怡（左）頒發小禮物。（羅浚濱攝）

仰賴呼吸器維生的歡呼兒，在醫院、志工、家人協助下，展現堅強生命力，縣府社會處與新竹縣歡呼兒協會26日在新仁醫院舉辦歡呼兒親子彩繪活動，歡慶兒童節。

台灣歡呼兒協會理事長張維庭宣布，將帶台北和新竹的歡呼兒到綠世界生態農場，一起歡度兒童節，讓歡呼兒親子都相當雀躍。

張維庭說，歡呼兒體力比不好，平時使用呼吸器，要到戶外活動比較不方便，畫畫對歡呼兒是最恰當的學習活動，疫情未爆發前，是老師來上繪畫課，疫情期間是每個月用視訊教學。

張維庭並說，歡呼兒繪畫能忘掉病痛，和家人和手足一起創作，能凝聚共同的目標，協會每年也舉辦畫展，讓歡呼兒知道自己也可以當個小畫家，親子也能有更好互動。

這場活動邀請吳玲宜老師現場教學，讓歡呼兒和親人由臘筆畫1張全家福，個個都很開心。

其中，有1對郭姓雙胞胎兄弟是歡呼兒，和妹妹分別完成創作，率先獲社會處長陳欣怡頒贈小禮物。

陳欣怡說，歡呼兒除了醫院和協會照顧外，該處社工員也長期提供家庭關懷訪視，做支持性輔導等相關專業服務，經專業評估有需求，會提供生活輔具和補助，以減輕家庭照顧和經濟壓力。

新竹縣歡呼兒協會理事長余建華表示，協會目前服務43名歡呼兒，同時也幫助徬徨無助的家人，協會成立15年來，幫助許多歡呼兒平安長大，有些甚至恢復到可回家居住由家人照顧。

余建華說，協會將繼續規畫美勞、音樂與運動、暑期夏令營等各項圓夢之旅活動，期盼歡呼兒和一般孩子一樣，健康快樂成長，歡喜地呼吸下去。