歡慶高捷通車15周年 「蜜瑪」限期主題車站、列車萌翻喜迎客

高捷歡慶通車15周年，推出期間限定的「蜜瑪」主題車站、彩繪列車，今日在美麗島站舉辦首航，許多親子、民眾前來同樂。（崔正綱攝）

今年是高雄捷運通車15周年，高捷公司以人氣站長蜜柑與人氣網紅「黃阿瑪的後宮生活」在美麗島站攜手打造「蜜瑪」期間限定至6月主題車站以及彩繪捷運列車，吸引250名親子前來同樂。此外，高捷更發揮愛心與公益理念，捐贈蜜柑系列商品部分盈餘共3萬元給兒童社福協會，並邀請協會30名小朋友到場，一同感受兒童節歡樂氣氛。

高雄捷運自2008年3月9日正式通車營運，今年已滿15周年，再加上去年底被譽為最美輕軌路段「龍貓隧道」開通，當時高捷公司蜜柑站長就與黃阿瑪的後宮生活攜手打造蜜瑪連線輕軌列車，當列車行駛到小葉欖仁形成的林蔭大道下，有如宮崎駿電影「龍貓」夢幻場景，廣受民眾好評。

高捷期間限定的「蜜瑪」聯名彩繪列車。（崔正綱攝）

高捷歡慶通車15周年，推出期間限定的「蜜瑪」主題車站、彩繪列車，今日在美麗島站舉辦首航，許多親子、民眾前來同樂。（崔正綱攝）

高捷公司歡慶通車15周年，適逢兒童節到來，趁勢再與黃阿瑪的後宮生活合作，推出「蜜瑪」主題車站、彩繪捷運列車，今日於美麗島站舉辦彩繪列車首航同萌會，還特別請蜜柑以及黃阿瑪現身，令許多柑仔蜜及瑪民們又驚又喜。

現場吳姓民眾表示，覺得黃阿瑪很可愛，能夠合影感到很開心；一名家長則說，自己跟孩子都是蜜柑的粉絲，剛好趁放假時帶孩子來看看主題車站，順便外出遊玩。

高捷期間限定的「蜜瑪」聯名彩繪列車。（崔正綱攝）

美麗島站內的主題牆。（崔正綱攝）

高捷公司表示，蜜瑪號捷運彩繪列車期間限定搭乘至6月4日，三節車廂分別為橋頭糖廠篇、趣遊高雄篇和宇宙漂浮篇，車廂內可以看到蜜柑站長和好朋友們一起享用糖廠冰棒、搭五分車、吃貓咪造型包子、欣賞美麗島站光之穹頂、跟龍虎塔比賽張開小嘴巴、一起在銀河漂浮及搭太空船穿梭外太空等有趣畫面。

「蜜瑪」車站則是位於美麗島站，高捷公司表示，主題車站至6月30日，車站內有主題牆能供民眾拍照打卡，並有「蜜柑站長x黃阿瑪的後宮生活」聯名周邊商品，包含紀念幣、徽章、一卡通、收納袋、鑰匙圈和陸續推出的個人化郵票、全球限量500組聯名背包。

高捷歡慶通車15周年，推出期間限定的「蜜瑪」彩繪列車，許多親子、民眾前來同樂。（高捷公司提供／崔正綱高雄傳真）

高捷公司指出，呼應高雄市政府教育局「孩翻高雄」活動，4月2至5日推出「蜜柑站長寵愛兒童粉絲」活動，每日上午10時至下午2時，於高捷美麗島站商品館，每個12歲以下小朋友(出示健保卡)可獲贈免費搭乘券1張，每天100個名額，送完為止。

此外，高捷更推廣社會公益，今日捐贈蜜柑系列商品部分盈餘3萬元給高雄市飛揚褔利服務協會九曲堂工作站，並特別邀請協會30名小朋友到場，一同感受兒童節歡樂氣氛。