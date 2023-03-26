國外網友在樹林深處拍到一幕神奇景象，只見2隻蜜獾與獅群在一處坡道上狹路相逢，正當眾人為蜜獾的處境捏一把冷汗時，2隻蜜獾似乎毫不畏懼，甚至以「2打10」的絕對弱勢地位力抗群雄，把氣焰囂張的獅群嚇得不斷倒退，超反轉結局出乎眾人意料之外。

根據網路上的影片顯示，2隻蜜獾在森林深處與10隻母獅狹路相逢，只見獅群不斷和蜜獾周旋，甚至輪番上前攻擊，但蜜獾也不是省油的燈，儘管體型比母獅嬌小，但2隻分進合擊，不要命的打法，讓獅群也深感忌憚，只能頻頻後退與蜜獾拉開距離，不敢冒然靠近。

事實上，蜜獾雖然身長不到1公尺、體重僅10公斤左右，但卻被金氏世界紀錄認證為「世界上最無所畏懼的動物」，不僅是蛇類殺手，能在10幾分鐘之內將一條2公尺的蛇吃光，面對鱷魚或是大型猛獸也從不怯戰，非洲豹很難將其制伏，獅子也不例外，因此又被稱為「平頭哥」、「非洲一霸」，就算是體型優勢的天敵也很難從蜜獾身上討到便宜。

至於到底是誰給了蜜獾勇氣，讓牠們對死亡無所畏懼，甚至不將大型猛獸放在眼裡，背後原因來自於蜜獾的眼睛結構與大多數動物不同，其構造類似凹透鏡，因此看到的目標物體遠遠小於本體，所以蜜獾看其他動物都比其本身還小，體型落差的脅迫對牠們來說失去了影響力。此外，蜜獾的毛髮和外皮堅硬，可抵抗利爪攻擊，加上身上具有臭腺，遇到危險時會釋放令人作嘔的臭味讓天敵卻步。