70歲「歌仔戲第一小生」楊懷民，過去曾出演現代、古裝、京劇、歌仔戲等各式戲種，且外型帥氣挺拔演技精湛的他，深受當時女性觀眾的喜愛，之後更憑藉演出戲劇《神機妙算劉伯溫》再創一波事業高峰，不過他卻2010年後在喉結及甲狀腺上發現各長了1顆腫瘤，便逐漸淡出演藝圈；而近年來他也投身公益更不惜為此砸下4千萬。

楊懷民因戲劇《神機妙算劉伯溫》中的奸臣「胡惟庸」一角爆紅，但他的聲帶卻在拍戲期間受了傷，導致他聲帶纖維化無法復原變成啞嗓，接著，他在2009年時健康檢查時發現，喉結處長了一顆3公分良性脂肪瘤，隔年2月甲狀腺上又長腫瘤，恐傷到聲帶造成「失聲」，健康亮紅燈的他便淡出螢光幕前，自己眷養的3隻狗身體也有狀況，光是寵物的醫藥費，及自己的針灸費等，每個月都要耗費7萬元，而他的病況近年也此持續追蹤中。

然而，淡出演藝圈的楊懷民便投身公益，除了為獨居老人發聲，更與友人在宜蘭冬山成立了集結救援、醫療、送養、收容、照養流浪毛孩的《飛翔蜜境》，且為救流浪狗，他也不惜燒光了四千萬積蓄，之後他更為了能持續救援流浪狗復出拍攝，2018年他演出八點檔《金家好媳婦》中的民哥，劇中亦正亦邪的角色形象深獲觀眾好評。

如今已經70歲的他，從他臉書中的貼文中可見他依舊持續致力於照顧「毛小孩」，而他近期也前去觀賞李國修紀念作品《京戲啟示錄》的演出，勾起他不少回憶，更透露自己的第一雙戲靴，就是出自國修爸爸李伯伯之手，接著感嘆「也是在中華商場……我們經歷了中華商場的興起，也看著整棟商場走入歷史」。