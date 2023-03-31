大千醫院醫師陳孟財表示，只要找出次發性高血壓的原因並治療，多數病人都能獲得改善。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

邱女因腎上腺腫瘤(紅圈處)影響血壓問題，手術治療後獲得大幅改善。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

67歲的邱姓女子本身有高血壓和糖尿病病史，因泌尿道感染住院接受治療，抽血報告中呈現她有低血鉀的問題，而且平日裡血壓常控制不好，需要服用多種降血壓藥，才能順利將血壓降下來。經過詳細的檢查與問診，大千醫院醫師診查發現竟是腎上腺腫瘤所引發，所幸經手術治療後，邱女高血壓的控制獲得很大改善，

大千醫院腎臟內科醫師陳孟財表示，造成邱女低血鉀原因，是因為大量的鉀離子從腎臟流失，同時血液中的腎素出現低下且合併有醛固酮上升的情形，因此懷疑她有腎上腺腫瘤。經透過腹部電腦斷層檢查，果然在左側腎上腺發現一顆約1.9x1.5公分的腫瘤，所幸經手術治療後，邱女士低血鉀的問題順利解決，高血壓的控制也獲得很大的改善，目前只需要服用1-2種血壓藥即可。

陳孟財說明，95％以上的高血壓發生的原因不明，稱為原發性高血壓，但是有5％的高血壓是因為內分泌、腎臟病、血管疾病、睡眠呼吸中止症或藥物引起的次發性高血壓。如果病人是下列情形，就可能是罹患次發性高血壓：1.年紀很輕卻高血壓、2.年紀大了才有高血壓、3.原本血壓控制很好卻突然變得難以控制、4.需要服用多種降血壓藥物才能控制好血壓。

陳孟財進一步解說，次發性高血壓發生的原因，多數是因腎實質病變、腎血管性高血壓、腎上腺病變、原發性高醛固酮症、庫欣氏症候群、嗜鉻細胞瘤等。邱女的狀況是因腎上腺的腫瘤影響，導致分泌過多的醛固酮，致使腎臟無法調節血液中的離子恆定，因此出現低血鉀的症狀及難以控制的高血壓問題。

陳孟財強調，次發性高血壓的病人只要找出原因並加以治療，高血壓多能獲得良好的改善，甚至不需要服用降血壓藥物。因此，特別提醒民眾，當血壓出現異常變化時，一定要盡早就醫，避免錯失治療時機。