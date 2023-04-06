台灣近20、30年來肥胖盛行率越來越高，已有30％至40％人口有過重或肥胖情形；其中以「腹部脂肪」最為危險，腹部肥胖者罹患糖尿病的風險增加5至10倍，罹患心臟病的機率是一般人的2倍，提醒女性腰圍超過80公分、男性超過90公分就要注意了。

台灣肥胖醫學會理事祝年豐在《健康2.0》指出，俗話說「澎肚短命」，意思是是「肚子越大，命可能越短。」醫師解釋，肚子大心血管疾病風險增加，因為身體脂肪堆積在腹部、內臟，會造成血脂、血糖，甚至血壓升高。

祝年豐指出，堆積在內臟的脂肪是壞的脂肪，腹部肥胖者罹患糖尿病風險增加5至10倍，罹患心臟病機率是一般人的2倍；因為這些內臟脂肪會分泌脂肪細胞激素，像是介白素-6、腫瘤壞死因子，會造成胰島素抗性及血壓升高。

祝年豐說，近年提到的「代謝症候群」就是以腹部肥胖為最重要因素，如果有腹部肥胖問題，8成可能都有代謝症候群，甚至有其他合併症；因此近年以「腰圍」作為心血管疾病和糖尿病的預測因子，相較於BMI更為準確。

至於腹部肥胖的定義，祝年豐說明，女性腰圍超過80公分、男性腰圍超過90公分，就是腹部肥胖或內臟型肥胖；腰圍每增加1公分，血壓就可能升高1至2mmHg，血糖也會加2至6％，都會造成心血管代謝疾病的風險。

醫師提醒，想要遠離代謝症候群，運動及飲食控制都相當重要，多吃蔬菜、水果，少吃碳水化合物；一周進行7天（最少5天）運動，每次30分鐘，保持身體健康。