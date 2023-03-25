新北板橋區一名49歲的男子罹患惡性神經內分泌腫瘤，病情惡化並轉移，以致多器官被迫切除，龐大醫療費用只剩妻子扛下。經向市議員洪佳君陳情，轉請社會局協助，不到半天就彙集180人的愛心，順利募得新台幣18萬元。

議員洪佳君表示，由於陳男腫瘤轉移，須連續28天放射性治療，體重從70幾公斤瘦到40公斤，幾乎皮包骨。放射腫瘤科治療外，還需血液腫瘤科追蹤注射，除部分由健保支付，仍需自費30萬元，後續療程也要部分自費；陳太太照顧丈夫之餘，還要兼顧女兒的生活，使她自律神經失調，必須就醫服藥。

透過新北市社會局媒合，圓融行善團在Line群組以一人一千元接力方式，最後成功募得18萬元。今（25）日下午由團長許誥、監察人吳叁寶、黃進行兩位三重的里長，於25日下午，將大家的愛心送到陳男住處，陳太太表示相當感激。

另外，板橋第二社福中心亦提供實物銀行營養品以及生活物資，社工後續將追蹤關懷訪視；中心主任陳思穎表示，由於案家重病無法工作，太太又必須負起照顧和兼顧女兒生活，因此家庭頓失經濟來源，除先提供一些生活物資和營養品外，中心會持續追蹤關懷，以提供必要的協助。