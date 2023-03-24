台塑企業與雲林長庚醫院、長庚大學共同辦理台塑六輕廠區周邊麥寮鄉、台西鄉、崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、四湖鄉、彰化大城民眾健檢，今（24日）舉行記者會周告民眾踴躍參與篩檢。（周麗蘭攝）

台塑企業與雲林長庚醫院、長庚大學共同辦理台塑六輕廠區周邊麥寮鄉、台西鄉、崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、四湖鄉、彰化大城民眾健檢，5年來有1萬0427人受檢，發現1915人異常，該團隊持續關懷及電話追蹤。

麥寮六輕附近居民疾病預防篩檢項目共有肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群、腎功能等17項，從4月10日起辦理，將舉辦30場，其中崙背、東勢、褒忠、四湖鄉衛生所將同場辦理大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌篩檢。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑指出，去年有1萬0427人受檢，發現1915人異常，該團隊持續關懷及電話追蹤，到去年已協助2084名C型肝炎患者到院追蹤檢查，587人須治療。

雲林長庚醫院長黄東榮表示，去年接受篩檢的2059名居民中，203人呈現重度異常，其中肝臓31人、新陳代謝34人、腎臟27人、肺功能111人，異常個案由護理師電話關懷與追蹤，並安排專科醫師義診。

縣長張麗善表示，希望台塑集團能為雲林縣民的健康多做一些健檢項目，縣府可以擬訂相關政策更落實照護鄉親，雲林縣目前缺乏一輛乳房攝影車及子宮頸篩檢車，盼企業能考慮捐助，她希望雲林縣不只要根除C肝，同時也要消除婦癌。

衛生局長曾春美說，沿海鄉親的健康意識較低，衛生局舉辦篩檢和健康服務難以找人，台塑企業可給予較大誘因到府或到社區宣導健康知識，政府資源有限、民間力量無窮，台塑企業未來與衛生局合辦篩檢活動，公私協力也有助於累積大數據，判讀更精準。

台塑企業早年僅辦理麥寮、台西鄉民健檢，2018年起增加崙背、東勢、褒忠、四湖、彰化大城的健檢，今年是第六年舉辦。