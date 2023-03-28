澱粉屬於多醣類，吃入體內被身體分解為葡萄糖，提供能量；多餘的澱粉則會轉變為脂肪。腎臟科醫師洪永祥提醒，攝取過多精緻澱粉可能導致肥胖、增加心臟病及糖尿病風險、情緒也容易受波動。

洪永祥在《健康好生活》節目中分享案例，一位70歲婦人因高血壓長期追蹤拿藥，最近卻出現變胖、易怒、記憶力衰退及日夜顛倒的狀況。

洪永祥心想，可能是失智或退化，神經內科替她做腦部電腦斷層檢查，大腦沒有退化；且腎功能、肝功能都正常。問診發現，該名婦人幾乎不吃蛋白質，只吃澱粉類食物，像是白飯、麵條、吐司、饅頭。

洪永祥指出，澱粉攝取過多，會讓血糖升高，血糖波動則會影響情緒。他請婦人降低澱粉攝取量，每天都要吃蛋白質，並加上運動，3個月後所有症狀都改善了。

澱粉是每天必須攝取的食物，洪永祥提醒大家盡量選擇粗糙澱粉（糙米、地瓜、南瓜），精緻澱粉（白米、麵包、糕點）吃多容易導致肥胖、增加心臟病及糖尿病風險、情緒易怒。