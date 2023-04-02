台中大雅區開業小兒科醫師林釗尚長年默默行善，看診之餘，投入長照居家醫療，日前有感於求學時靠打工、貸款完成學業的艱辛，他回饋母校中山醫學大學，成立獎助學金，慨捐360萬元，希望幫助更多學弟妹在精進研修、幫助更多人健康生活。
林釗尚在台中大雅開業，現任大台中醫師公會副理事長及台灣兒科醫學會常務監事；在病人眼中他視病如親，新冠疫情期間屢屢在衛政系統徵召下投入快打站、視訊問診等服務，也曾為了協助偏遠長者到宅接種疫苗冒雨在鄉間迷途1小時始命必達；長期投入長照居家醫療的他，總是趁著休診空檔奔赴病患家中給予適切的醫療處，並且經常應邀到日照中心為阿公阿嬤表演薩克斯風。
日前林釗尚返回母校中山醫學大學成立獎助學金，連續3年、每年捐贈新台幣120萬，希望用於學弟妹的急難救助，更用以鼓勵在學術交流、競賽、基礎臨床研究表現優異的同學。他一口氣慨捐360萬元，此舉在中部醫界引發騷動，同業、校友紛讚「典範」、「令人欽佩！
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出生彰化田中務農之家的他謙稱「資質平庸，如今能有超乎預期的人生，滿滿恩典與感恩！」林釗尚回憶，昔日人們刻板印象「第一賣冰、第二做醫師」家裏務農卻在父母親期許下一邊幫忙務農剪菊花、看顧豬仔一邊學習，如願考上醫學院。
大學生涯更是靠著助學貸款及兼家教賺取生活費；假日更透過醫技系學長介紹，到各社區及路邊幫房地產銷售公司發傳單和海報，邊打工邊完成學業，一路走來家人、親友都是他的貴人。
林釗尚坦言，昔日也成捐助屏東恒春醫院新大樓成立診間，「因為自己還沒辦法到偏鄉執業。」如今捐助母校，他也是希望不要有學弟妹因為急難或生活艱困放棄築夢。
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