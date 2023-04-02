海鮮是許多人的心頭好，但又擔心海鮮的膽固醇過高，醫師表示，海鮮是低脂、低碳水的優良蛋白質來源，擔心膽固醇的人可避開魚卵、蟹黃、蝦頭等部位，就能夠減少膽固醇的攝取，例如蝦肉、小卷等膽固醇都遠少於1顆雞蛋的膽固醇。

內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在其臉書表示，海鮮是低脂低碳水的優質蛋白質，人體吃進膽固醇未必會提高血液膽固醇數值，且食物中的「飽和脂肪」才是造成膽固醇上升的元兇，而海鮮是非常健康的原型食物。

他表示，海鮮是低脂肪、低碳水的蛋白質，擔心膽固醇的人避開魚卵、蟹黃、蝦頭等部位，就能夠減少許多膽固醇的攝取量，蝦肉、小卷、蛤蜊、干貝等膽固醇含量並不高，都遠少於一顆雞蛋的膽固醇。

此外，吃進膽固醇並不代表血中膽固醇會上升。他表示，血中膽固醇的高低跟個人基因較有關，且血中膽固醇8成來自自身肝臟製造，僅2成受飲食影響，但因每人體質有差異，本身膽固醇已過高的人仍要注意攝取量，較安全。

蔡明劼並表示，飽和脂肪是造成膽固醇上升的元兇，主要來自於動物性脂肪，例如肥肉、豬油、牛油等；另植物性的椰子油、棕櫚油也會造成膽固醇上升，因此民眾應少吃肥肉、炸物、加工食品，以預防膽固醇過高，保護心血管。