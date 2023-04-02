許多人為了追求結婚後的生活品質，都會希望另一半的職業是醫師。不過一位爸爸早逝的人妻分享，她曾交往4任醫師，最後都是分手收場，「經歷這幾段，覺得某些醫生家庭的長輩真的不好搞」，最後雖然嫁給家裡開小型傳產工廠的老公，不過公婆家的人對於她和媽媽都很照顧，讓她覺得甘之如飴，「平淡不富有但足以生活的日子很好，心靈的富足才是真有錢」，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，單親家庭、經濟獨立的她，曾交往4任醫師男友。第一任是和平分手；第二任因為爸媽排斥單親家庭而分開；第三任因為家裡希望結婚對象能夠改善全家環境，所以分手；第四任家裡除了排斥單親家庭還排斥客家人，原PO一問之下才知道，男友家因為客家人的二嬸少分到很多祖產，另外若男友晚上超過22時回到家，家裡就會酸她害男友上班沒精神，此外原PO拜訪時會被罰站，最離譜的是，男友爸媽要求兩人未來如果結婚，她得少回娘家，以免把錢都搬回娘家。

原PO感嘆，「經歷這幾段，覺得某些醫生家庭的長輩真的不好搞」，於是最後嫁給家開傳產工廠的老公，不過老公家對她都很好。平時會當書法老師的公公每年都寫很多春聯送給她家親戚，原PO過年團圓想進廚房幫忙時，會被婆婆趕出去，公婆會交代老公，在她因公出差時照顧好家裡，老公平時也會多做家務事，讓她不用擔心，和小叔夫妻、弟妹相處也很融洽；媽媽因病倒下、她搬回娘家就近照顧後，公婆除了交代老公好好孝順媽媽，難得舉辦家庭聚餐時，婆婆還會搶著付帳，說她媽媽生病需要錢，要她好好存錢以備不時之需。

對此，許多網友紛紛回應，「恭喜你嫁給一個好老公和好家庭」、「嫁一個神一樣的隊友不容易，要有一家像神的夫家更不容易！知足便是常樂！」、「比好老公更重要的是有好的公婆」。