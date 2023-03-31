明天（4／1）將迎接5天清明連假，小心作息不正常、大吃大喝恐換來肥胖和疾病。北投健康管理醫院營養師潘富子表示，國人10大死因裡有7項死因與肥胖有關，提醒民眾別小看肥胖對健康的傷害。

潘富子指出，連假結束後，除了害怕體重增加外，後續想要藉由控制飲食來幫助減重，不僅難適應，用錯方法還得挨餓。

潘富子表示，國人10大死因裡有7項死因與肥胖有關，包括惡性腫瘤（例如大腸癌、乳癌、子宮內膜癌）、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、慢性腎臟病；此外，肥胖還可能導致血脂異常、高血壓、代謝症候群、退化性關節炎。

潘富子分享「得舒飲食（DASH Diet）」，不用挨餓又可以當作長久減重計畫的健康飲食法。主食盡量以全穀雜糧類為主，每天攝取5份蔬菜、5份水果、2至3份低脂乳品，補充蛋白質以豆製品或白肉為主，並攝取好油脂。

得舒飲食雖然是專門為高血壓患者所設計的，但一般民眾也可以當作日常健康飲食；得舒飲食高纖、低脂、吃好油，控制好熱量，掌握每種食物的份數，也可以達到瘦身效果。若有糖尿病、腎臟病、腸胃道等疾病的民眾想嘗試得舒飲食，建議先諮詢醫師或營養師。