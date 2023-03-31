明天（4／1）起就是為期5天的清明連假，許多人喜歡趁假日熬夜追劇或打電動，腎臟科醫師洪永祥提醒，熬夜對腎臟的傷害非常大，嚴重恐要終身洗腎。

洪永祥在臉書發文指出，根據尼爾森行銷研究顧問公司（ACNielsen）調查顯示，台灣是世界上第2晚睡的國家，有將近7成的人超過晚上12點還未入眠；這項統計發現，亞洲人的睡眠時間少於歐美。

許多人聽到熬夜就會聯想到「爆肝」，洪永祥直言，「事實上熬夜對於腎臟的破壞更甚於肝臟」，並列出熬夜對腎臟的6大重傷害。

●直接破壞腎臟

根據一項發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊上的研究，長期熬夜可能會直接引起腎臟的損傷及功能障礙。熬夜會干擾腎臟的正常尿毒素代謝，並降低腎臟的血流速及含氧量；熬夜讓腎臟無法休息，增加腎臟處理代謝產物和廢物的負擔，導致腎臟過勞而功能衰退。

●糖尿病風險增加導致腎功能惡化

在台灣洗腎第1名的原因是糖尿病。一項發表於《國際糖尿病雜誌》期刊上的研究發現，長期熬夜會增加糖尿病風險，當睡眠時間減少或睡眠品質下降，使交感神經活性上升，腎上腺素分泌增加，造成葡萄萄耐受性變差與胰島素阻抗性上升，影響體內血糖調節，導致血糖上升，最終糖尿病。

●血壓升高導致腎功能惡化

高血壓腎病變是台灣第2名洗腎的原因。一項發表於《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）上的研究指出，熬夜會干擾人體的生物時鐘，進而導致人體分泌的荷爾蒙及神經傳導物質發生異常，長期熬夜會讓腎上腺素與正腎上腺素分泌過多導致血壓升高，影響血壓調節。血壓升高可能會對腎臟造成壓力，導致腎絲球硬化，造成腎臟損傷和功能障礙。

●增加泌尿道感染風險

根據一項發表於《美國泌尿科學會期刊》（JOURNAL OF UROLOGY）上的研究指出，長期熬夜可能會增加泌尿道感染的風險。熬夜除了導致免疫能力下降外，還會干擾腎臟和尿道的正常功能，造成夜間頻尿、身體脫水、尿中蛋白質與糖分的滲漏增加，促進細菌感染。

●蛋白尿與慢性腎臟絲球炎

慢性腎絲球炎是第3名造成洗腎的原因，其發病與熬夜有一定的關係。根據一項發表於《國際腎臟病學雜誌》上的研究指出，長期熬夜可能會增加慢性腎絲球炎的風險；熬夜會使免疫系統混亂，導致腎臟腎絲球處在一個高度發炎狀態，造成嚴重的蛋白尿與尿潛血，進而影響腎臟的功能，最終導致慢性腎絲球炎。