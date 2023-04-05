洪姓男子開著BMW轎車，行經國道3號北向174公里處；車輛卻突然冒煙起火，嚇得他趕緊將車輛停在路肩。(警方提供)

洪姓男子開著BMW轎車，行經國道3號北向174公里處；車輛卻突然冒煙起火，嚇得他趕緊將車輛停在路肩。(警方提供)

洪姓男子開著BMW轎車，行經國道3號北向174公里處；車輛卻突然冒煙起火，嚇得他趕緊將車輛停在路肩。(警方提供)

國道3號北上174.3K處4日晚上7時許發生一起火燒車事件！24歲的洪姓男子開著BMW轎車行經該路段，車輛卻突然冒煙起火，嚇得他趕緊將車輛停在路肩。國道警察局今天說，車上4人順利脫困，事件發生一度影響外側路肩，未造成回堵情形車流正常，全案由台中市消防局鑑識調查中。

國道3號北向174公里昨晚火燒車 BMW豪車燒成「一團火球」

國道警察局大甲分隊說，國道3號北向174公里，於昨晚7時06分許，發生一起自小客車火燒車；經初步了解，洪男駕駛一輛BMW轎車，從伸港出發欲往大甲行經該路段時；洪男驚覺車輛有異常，立即停於外側路肩待援，車上4人順利脫困，隨即車輛起火燃燒。

警方指出，事件發生後一度影響外側路肩，未造成回堵情形車流正常，最後於晚上7時24分完全排除恢復通車，所幸本事件無人受傷，詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。大甲分隊接獲報案後，立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣國道警察局及高公局緩撞車前往現場後方警戒疏導車流。

大甲分隊呼籲，駕駛平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。