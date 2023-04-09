市議員曾資程近日接獲民眾反應，新竹市慈雲路停車場被發現民眾發現有許多紅火蟻丘，而且數量還不少。（曾資程提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市慈雲路停車場被發現民眾發現有許多紅火蟻丘，而且數量還不少，市議員曾資程指出，已經立即通報市府盡快安排投藥防治，也提醒市民不要擾動蟻丘。市府表示，交通處已派員設置圍籬、清查範圍，協請紅火蟻防治廠商進場投藥並通報國家紅火蟻防治中心。

曾資程指出，近來多位鄉親跟資程反映，慈雲路停車場內有紅火蟻，隨即到現場勘查瞭解入侵情況，數量還不少，已經通報交通處，盡快安排投藥防治，並標記警示避免誤傷市民。

對此，市府表示，交通處已派員儘速前往有紅火蟻蟻丘的地方進行圍籬設置、清查範圍，並協請紅火蟻防治廠商進場投藥及通報國家紅火蟻防治中心，提醒民眾經過時小心留意。

根據國家紅火蟻防治中心的資料，紅火蟻的擴散途徑包括主動擴散（自然擴散）：自然遷飛、洪水沖散。 被動擴散（人為擴散）：園藝植栽污染、草皮污染、土壤廢土移動、堆肥、園藝農耕機具設備、空貨櫃污染、車輛污染等。

至於停車場為何會出現紅火蟻？曾資程也說，已請交通處及產發處調查了解，並應立即放上警告牌，提醒民眾行經時多注意，尤其不要擾動蟻丘，以免紅火蟻外竄及擴散。

曾資程說，如果不慎遭紅火蟻叮咬，會紅腫癢痛並形成白色膿皰，應先冰敷處理，用肥皂與清水清洗後儘速就醫，避免將膿皰弄破造成感染。至於如何防治紅火蟻，最常使用的方法是放置餌劑，1-3個月便能確實達到根除的效果。民眾如果看到紅火蟻的巢穴，切記避免干擾或驚動蟻丘，並馬上通報相關單位。