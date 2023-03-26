在台日本人「金城A」經常透過插畫，分享在台灣的日常，他表示在台灣停車場停車根本是高難度「遊戲」，因為停車場入口、旋轉車道和停車格都太狹窄，導致他停車經常要繃緊神經，加上停車格兩側停了大台休旅車或昂貴的高級車，讓他壓力更大，若開門不慎碰到隔壁車，真的超尷尬，他建議台灣政府可以把停車場規劃得大一點，好減輕駕駛人心理壓力。

「金城A」近日在個人IG上傳多張插畫，他表示台灣的停車場柵欄入口處和旋轉車道都設計得很窄，讓他每次通行都覺得壓迫且緊張，就連坐在副駕駛座的妻子也認為車道的寬度，一般的車子要很小心才能通過。

「金城A」指出，多數停車場的車格也偏小，若兩邊停的剛好是比較寬的休旅車，車格就會顯得更窄，或是旁邊停高級車也會讓他覺得壓力山大，為避免不慎碰撞，他會再另尋其他停車格。

「金城A」說，勉強找到合適的停車格停妥後，又因車格太小，導致只有一邊開得了車門，全車的人都得先下車，若開門不慎碰撞到隔壁車的車門，又剛好車主回來，情況真的尷尬到不行。他認為在台灣停車場停車根本是高難度的「遊戲」，呼籲台灣政府把停車場的車位規劃得大一點，尤其是老舊的大樓停車場。

貼文引發台灣網友留言，「台灣的車位真的都很小」、「這很考驗台灣駕駛的技術」、「完全認同」、「台灣和日本真的差很多，在台灣開車門真的要很小心」、「我回台灣都不敢開車」。