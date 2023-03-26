iPhone有不少隱藏實用的功能，大陸知名博主「神奇海螺」發文問網友蘋果手機有什麼功能是用了很久才知道的？貼文吸引網友熱烈討論，當中有人說大推備忘錄App，裡面藏有相機功能，可將拍下的照片或文件轉成PDF檔，且比用一般相機拍攝還要清楚，讓其他網友看了哀號，「我為了掃描文件，特地花錢買掃描App」。

「神奇海螺」近日於個人微博發文問「蘋果手機有什麼功能是你用了很久才知道的？」疑問曝光，不少網友紛紛留言，「說一個非常實用的，蘋果手機中的備忘錄，編輯頁面裡有相機，拍出來的照片都會轉為PDF，無比清晰，一定要推薦給朋友。」

《中時新聞網》實測，打開備忘錄App，新增一個新的檔案，點選下方的相機，再選「掃描文件」，該功能會將拍下的畫面掃描成PDF檔、去背，也會自動調整檔案的明暗度，比用相機拍攝還要清楚。

強大功能吸引上千網友關注，「真的！還能轉成PDF檔，超級方便」、「還能變成PDF檔，很好用」、「我的天！這功能好強，我第一次知道」、「天啊！我還花錢買掃描全能王App，這錢花得好冤」、「這就是我用蘋果的理由」、「為什麼我還要花錢買掃描會員」。