2023年截至3月28日，於高速公路上執行勤務的緩撞車及施工車輛共發生29件遭撞事故。警方指出，越來越多新車配備先進駕駛輔助系統(ADAS)，現有系統可輔助駕駛人處理駕駛環境的變化，以減輕駕駛人的負擔；但是駕駛人仍需注意行駛環境隨時視情況控制車輛，絕非交由車輛電腦「自動駕駛」。

警方表示，彙整具先進駕駛輔助系統(ADAS)功能車輛的車主手冊內容，於下列情境使用駕駛輔助系統，可能無法即時正常運作：如與前車速差過大或前車靜止狀態下。上下坡度大路段、彎道路段 (影響雷達偵測角度) 。前車未行駛於車道正中間。突然切入車道的車輛、前車突然轉向。特殊形式車輛、摩托車，靜止行人。特殊天候環境，濃霧、雨天、強光等，影響雷達和鏡頭的效能。

行駛國道依賴車輛駕駛輔助系統，造成追撞頻傳，警方呼籲行車應隨時注意車前動態。(警方提供)

國道公路警察局呼籲駕駛人，即使開啟駕駛輔助系統，行駛中應隨時注意前方動態，雙手仍需緊握方向盤，如發生緊急狀況時，才能採取適當反應。若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛，以維護他人及自身行車安全。