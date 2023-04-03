影》重機騎士才出隧道口 下秒撞上迴轉機車 雙雙噴飛

清明、兒童節連假，許多民眾規畫出遊，葉姓男子3日上午9點多，騎乘重機行經台3線新莊隧道往苗栗縣三灣方向，不慎與另名黃姓男騎士發生擦撞，葉男多處嚴重擦挫傷，黃男左腿也有開放性傷口，所幸兩人送醫都無大礙。

根據了解，葉男騎重機行經台3線新莊隧道，才剛通過隧道口不久，原本停在路邊黃姓男子，要準備騎機車迴轉，結果葉男剎車不及，直接對撞黃男，葉男連人帶車噴飛，轉了好幾圈，其身體左側多處嚴重擦挫傷，而黃姓男子左腿褲子都磨破，並有開放性傷口，且左側肢體多處擦挫傷。

所幸兩人意識清楚，送醫後都沒有大礙，經酒測雙方都為0，警方現場依規定測繪處理，相關肇責則待分析釐清。

大湖警分局呼籲，苗栗台3線路段彎道眾多，行經道路時應隨時注意前方路況眼光放遠，欲先注意突來路況，並應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛。

另大湖警分局將針對轄內易肇事路段、時段，持續加強規畫台3線巡邏密度及加強該路段測速照相、重大違規取締，提高見警率，提醒用路人小心駕駛，以有效防制交通事故發生。