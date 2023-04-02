葉姓男子2020年8月找前女友索還財物未果，與同行的陳姓男子互毆，混亂中雙方互相開走對方車輛。陳男後來找到葉男並痛毆他一頓，還把葉關在狗籠，葉男傷重死亡，陳男被依傷害致死、私刑拘禁判處8年6月有期徒刑。

桃園地院審理，葉姓男子2020年8月16日凌晨，和朋友找上前女友要求索還財物失敗，氣的和前女友同行的陳男等人互毆，混亂中，葉男車被開走，葉男方也把陳男車開走。

陳男因車上裝有GPS，率眾尋車，並在湖口找到開著他車的葉男，靠著人多勢眾，將葉男綁到桃園1處工廠，陳男質問葉男同夥有誰，葉男不肯回答。陳男因此拿棍子不斷毆打葉男，導致葉男頭部、身體多處受傷、骨折等。

毆打葉男途中，因為陳男車子交給呂男駕駛，途中卻被警察臨檢查獲毒品，陳男將葉男關在狗籠，隨即趕赴派出所處理車輛問題。期間還被警察詢問身上血跡，但陳男僅隨意敷衍，員警也沒多詢問。

後來葉男朋友允諾處理，葉男才被放走，期間葉男因毒癮發作，加上傷痛難忍，前往解救葉男的曾姓友人為其注射海洛因，但劑量太高，葉男最後因多重器官衰竭及毒品中毒休克死亡。不過後來曾男已經死亡，因此法院不受理。至於陳男部分，法院認為其手段殘酷，導致葉男死亡的無可挽回結果，考量犯後坦承犯行，依傷害致死、私刑拘禁判處8年6月有期徒刑，可上訴。

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