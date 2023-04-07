美國前總統川普2016年大選前支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」封口費，日前遭曼哈頓大陪審團指控涉34項重罪起訴，丹尼爾斯再度成為全美焦點人物。她接受名嘴專訪時表示，這幾年她不斷收到死亡威脅，她曾害怕到沒有保鑣陪著就不敢如廁。川普起訴消息傳開後，威脅訊息遽增而且內容更可怕，有喪心病狂者對她發出「自殺炸彈客」式恐嚇。

《紐約郵報》報導，丹尼爾斯（Stormy Daniels）接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）在美國福斯國家網（Fox Nation）開設的節目「摩根不設限」（Piers Morgan Uncensored）專訪，已於6日晚間播出。

封口費2018年浮上檯面時，丹尼爾斯收到揚言對她不利的威脅即已大增，川普（Donald Trump）的死忠支持者對她發動各式攻擊。此次曼哈頓大陪審團指控罪名倘若成立，川普有可能吃牢飯，這讓丹尼爾斯接獲的威脅內容變本加厲。她說：「這些人真心覺得這樣有用，自認愛國。現在他們的行為舉止就像自殺炸彈客，從靈魂深處覺得自己在做對的事情。」

Stormy Daniels tells Piers Morgan that every one in 10 messages she receives is a death threat.



"These people are using their actual phone numbers and actual email accounts."



Watch this world exclusive at 8pm.@piersmorgan | @StormyDaniels | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/DEA8qeZ8wE — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 6, 2023

丹尼爾斯坦言，語帶威脅的訊息在2018年占比大約1%，現在則是10%：「他們發送的內容更具體、更生動，比那種『你會下地獄燒毀』的胡言亂語嚴重得多。而且這些人毫不遮掩，以前發訊的電話號碼不顯示，或者用假的推特帳號發訊，現在他們就拿實際使用的電話號碼、電郵帳號、推特帳號發送威脅訊息。事態演變至此已經更糟糕，因為這些人的帳號有很多人追蹤的，不是嗎？」

丹尼爾斯認為，川普支持者對她做出攻擊舉動，因為這次起訴「有可能真的傷到川普」，不論罪名成立或2024年再次問鼎白宮算盤全毀，對川普而言都是重傷。

這些死亡威脅的確讓丹尼爾斯心生恐懼，她曾長達2年雇用保鑣24小時全天保護，甚至不敢一個人去洗手間：「將近兩年的時間，我不敢獨自上廁所。我個性獨立堅強，我寫文章、拍影片、發言，想做什麼就做什麼。突然間，若無2個攜武保鑣在旁盯著，我不敢去廁所尿尿。」她說，個性獨立的人必須有持武保鑣無時無刻寸步不離守著，這是超級巨大的轉變。

川普4日赴紐約曼哈頓出庭，對於34項偽造商業紀錄罪名一概不認。