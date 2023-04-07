美軍在2021年8月撤離阿富汗，結束這場美國史上最長的戰爭，但慌忙撤退過程卻也造成13名美國士兵以及近200名阿富汗平民喪命，不少人把矛頭指向主導撤退行動的拜登政府。不過昨天最新檢討報告出爐，點名「川普」才是主要的肇事者。
根據英國廣播公司BBC報導，美國國務院和五角大廈對撤軍前的決定和行動進行了調查，並在昨（6）日把結果送交國會。這份報告中指出，由於川普政府對情勢的「忽略——在某些情況下是故意降級，」導致美軍撤退行動受到「嚴重制約」。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）進一步解釋，川普2020年在卡達斡旋下，與塔利班達成一連串協議，包括停火撤軍及任內縮減駐阿富汗的美軍人數，釋放數千名塔利班囚犯，以及讓一項撤離阿富汗盟友的簽證計畫空洞化。
這份報告也承認，拜登政府應該更早展開撤退行動。美國有線新聞網（CNN）報導，當時在短短2周之內，就有超過12.2萬人隨軍隊撤離喀布爾。
川普先生在報告發布後，幾個小時內就在社群媒體上發文反擊。他指責拜登須負起一切責任：「白宮裡的白癡」在玩「一個新的假消息遊戲——把他們在阿富汗的無能『投降』歸咎到『川普』身上」。眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）也抨擊政府「公然粉飾他們在阿富汗的失敗」。
柯比拒絕透露拜登是否對撤軍的方式感到後悔，而被問到是否會有參與撤軍的官員因此遭到免職時，柯比表示，調查的目的「不在於問責」。
文章來源：The last US military planes have left Afghanistan, marking the end of the United States’ longest war
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