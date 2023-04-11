美國國務院今天表示，美國國務卿布林肯計劃本週陪同總統拜登訪問英國和愛爾蘭，然後他會前往越南及日本。
路透社報導，拜登（Joe Biden）將於4月11日至14日出訪英國和愛爾蘭。
美國國務院指出，布林肯（Antony Blinken）之後會前往越南首都河內，他將與越南官員舉行會談，並慶祝美越兩國建立全面夥伴關係10週年。
然後布林肯將出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，屆時他和各國外長會討論一連串全球性議題。（譯者：陳彥鈞）1120411
美國國務院今天表示，美國國務卿布林肯計劃本週陪同總統拜登訪問英國和愛爾蘭，然後他會前往越南及日本。
路透社報導，拜登（Joe Biden）將於4月11日至14日出訪英國和愛爾蘭。
美國國務院指出，布林肯（Antony Blinken）之後會前往越南首都河內，他將與越南官員舉行會談，並慶祝美越兩國建立全面夥伴關係10週年。
然後布林肯將出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，屆時他和各國外長會討論一連串全球性議題。（譯者：陳彥鈞）1120411
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