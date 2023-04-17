關於烏克蘭戰爭及對盟友夥伴觀點的高度機密文件外洩後，儘管美國認為造成的傷害很小，但第一場真正的考驗，還要等到國務卿布林肯赴日會晤美國最親密友邦的外長才能分曉。

美聯社報導，七大工業國集團（G7）外長會議16日在日本長野縣輕井澤市展開，3天議程將讓外界進一步得知，這次外洩事件是否重挫了盟友彼此間的信任，或這僅僅是美國最新一起丟自己臉面的事件。過去10年來，美國高度敏感機密一再外洩，讓華府疲於應付。

布林肯（Antony Blinken）15日表示他並沒有聽到來自盟友的關切。儘管如此，機密外洩一案以及被捕的嫌疑人位階相對要低，都將對這次會議造成陰影。這次G7會議是這些機密文件在網上曝光後的首場重要國際外交會議。

布林肯赴日前在越南河內（Hanoi）告訴記者：「外洩事件發生後，我們已和盟友夥伴接觸，且是高層接觸，我們清楚表明在維護情報的承諾，以及對我們對夥伴安全的保證。」

他說：「我目前聽到的是至少各方對我們採取因應措施表達感謝，並不影響我們之間的合作。」他說：「我從未見過、也從未聽過這種情形發生。當然，調查正在進行當中。」

然而，這種論點可能是一廂情願的想法，尤其是當世界各地幾乎每天都收到更新一批的外洩文件。

外洩文件除了涉及烏克蘭戰力和俄羅斯損失的評估之外，也包含了對台灣防衛力的評量，以及英國、埃及、以色列、韓國和日本內部討論的內容。

然而，這並非美國第一次出包。最值得注意的，莫過於時任國務卿的希拉蕊．柯林頓（Hillary Rodham Clinton）2010年曾因美國外交電文難堪的遭維基解密（Wikileaks）披露，不得不道歉，並向阿根廷、以色列、義大利和其他盟友解釋美國的立場。

而最新一起洩密案，涉案的21歲美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）14日出庭，檢查官當天公開對他的指控，並揭露他們是如何以帳單紀錄和被告在社群網站的對話，認定他就是洩密嫌犯。

這些外洩文件內容，從烏克蘭軍事部署到國際對烏克蘭支援的評估都有，也包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在什麼情況下可能動用核武等敏感議題。

無論針對泰謝拉的司法行動和內部行政調查結果如何，布林肯和高層幕僚都不太可能躲過這次洩密的質疑聲浪。而這一次的外洩案，至少是2010年以來出自美國的第4起。

2010年維基解密的洩密內容，涉及美國駐180國的271個大使館、領事館所寫的25萬1287封國務院電文，電文發文時間從1966年12月至2010年2月不等。這些電文由亞桑傑（Julian Assange）傳給他3名媒體夥伴和國家報（El Pais）等，並於2010年11月28日期分批刊登。