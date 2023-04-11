外媒報導，美國總統拜登排定於4月11日至14日訪問英國和愛爾蘭。
美國國務院表示，布林肯在陪同拜登訪問歐洲之後，將前往越南首都河內，此行將與越南官員舉行會談，同時將慶祝美越兩國建立全面夥伴關係10周年。
布林肯這次的行程還包括將出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，屆時布林肯將各國外長就一連串全球性議題展開協商，包括俄烏戰爭，以及促成自由開放的印太地區等議題。
美國國務院周一宣布，國務卿布林肯本周將陪同拜登總統出訪英國和愛爾蘭，之後布林肯將前往越南及日本。
外媒報導，美國總統拜登排定於4月11日至14日訪問英國和愛爾蘭。
美國國務院表示，布林肯在陪同拜登訪問歐洲之後，將前往越南首都河內，此行將與越南官員舉行會談，同時將慶祝美越兩國建立全面夥伴關係10周年。
布林肯這次的行程還包括將出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，屆時布林肯將各國外長就一連串全球性議題展開協商，包括俄烏戰爭，以及促成自由開放的印太地區等議題。
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