失聯9天的靜宜大學林姓女大生，3月底未依與家人約定返家，因家人遍尋不著在臉書刊登尋人啟事，警方獲報介入積極偵辦，發現林女3月底已搭機赴英；經刑事局調查目前人入境緬仰光，警方6日找李姓前男友協助釐清案情。李男向警表示，兩人上個月才分手，林女將手機交給他使用，並表示要出國，他還提醒林女不要被騙。

警方指出，家住桃園的靜宜林姓女大生，3月30日曾傳早安圖給媽媽，但約定兒童清明節連假要返家卻未回；媽媽打20幾通電話連絡不上，才發現林女的手機在李男手中；4月2日和李男到林女租屋處查看，發現林女已搬空只剩手機盒子，才知林女辦新手機，當天才向警方報案。

清水警分局方透過手機定位及調閱路口監視器，發現林女獨自離校後，搭乘白色小客車到桃園機場；刑事局追查發現，林女到曼谷後再轉入緬甸仰光，目前正追查其行蹤，希盼林母透過手機持續與女兒連絡，看是否能夠連絡得上，進一步釐清相關案情。

警方表示，李男4月2日陪同林母到明秀所報案，對林女行蹤表示不清楚，警方6日請李男到警局協助釐清相關案情。李男指出，兩人上個月才分手，林女才將手機交給他使用，林女曾告知要出國；他有提醒林女不要被騙，並感覺林女已不在台灣。因李男有詐欺前科，警方對李男所言持保留態度。目前仍不排除林女可能遭人蛇集詐騙到緬甸。

靜宜校方表示，該生家長與校方聯繫後，學校師長及同學立即動員投入協尋，並與警方等人士隨時聯繫、瞭解案情，希望學生平安！目前已透過相關管道提醒師生特別留意，提高警覺！