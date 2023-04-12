北市刑大在今年2月底，破獲22歲弘仁會李姓大哥等10名幫眾強收保護費，魚肉宜蘭蘇澳鄉民。警方表示，主嫌李男是弘仁會新生代小組長，敢打敢殺是會內公認的一員猛將，他受組織指示到宜蘭設立新據點替弘仁會「開疆拓土」，期間也打著弘仁會名號吸收多名成員，一幫人鎖定蘇澳生意興隆的海產餐廳、舒壓會館等，囂張入店索討保護費。宜蘭地檢署日前偵結，依涉犯刑法恐嚇取財罪嫌起訴，請求從重量刑。

驚方調查，去年四月間，李男先到海產餐廳消費，結帳時故意和員工起衝突，落人持棒棍砸店，接著李男率眾前往要求繳付保護費，店家不答應，結果接連多日遭騷擾、砸店、霸店。但老闆不從拒繳保護費，最後在四月底收攤。

李男更同時盯上附近的2家舒壓會館，還先觀察出入顧客人數多寡，最後將老闆帶走談判，其中負責把風的還是一名現役軍人，李男要求店家一個月給付1萬到2萬元之保護費或插乾股，店家不敢拒絕，只得乖乖上繳求平安，但去年底老闆在害怕下也結束營業。

案經北市刑大追查，查緝李男等幫眾人到案，查扣彈簧刀、皮帶刀、西瓜刀及不法所得14萬3千多元，詢後依《組織犯罪防制條例》、《恐嚇取財》等罪嫌送辦，檢方偵結後，依違反刑法恐嚇取財罪起訴李男等人