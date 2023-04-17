新北市中和分局安平派出所4月13日12時許接獲銀行來電稱有人疑似遭詐騙，警方立即前往現場所幸最終成功攔阻詐騙新臺幣100萬元。

警方表示，員警獲報後前往現場瞭解76歲李姓老翁於家中接獲詐騙電話，對方假冒「檢察官」並謊稱涉及刑事案件，佯稱調查需先交付款項作為保證金並以LINE作為聯繫方式，要求李男前往元大銀行匯款100萬元至指定帳戶，行員驚覺有異趕緊報請警方協助，員警向李男解釋此為目前時下詐騙慣用伎倆，接獲可疑電話勿信以為真應小心求證，惟李男始終堅信未受騙，李員便請李男妻子到場一同勸說，李男才驚覺受騙，幸好無任何財損，李男及其妻子對於行員及警方的即刻救援及細心解說表達深切的感謝。

中和分局呼籲詐騙手法層出不窮，請民眾注意，法官、檢察官或警察機關辦案，絕不會派員或在電話中收取現金或要求匯款。民眾若接到類似電話，可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。